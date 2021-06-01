Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня

01.06.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 137 новых случаев коронавируса. Среди них - 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, за последние 24 часа в больницы попали 579 человек, недуг побороли 12 085 человек.
От вируса за сутки скончалось 163 украинца. С начала пандемии вирус унес жизни 50 699 человек.
За сутки протестировано  методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 271 человек, экспресс-тестами – 14 225 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; проведено ПЦР-тестов 10 207 245.
Количество случаев за сутки:
Киев - 434
Винницкая область - 29
Волынская область - 53/125
Днепропетровская область - 137
Донецкая область - 88
Житомирская область - 31
Закарпатская область - 15
Запорожская область - 176
Ивано-Франковская область - 33
Киевская область - 138
Кировоградская область - 13
Луганская область - 57
Львовская область - 111
Николаевская область - 72
Одесская область - 66
Полтавская область - 115
Ровенская область - 117
Сумская область - 35
Тернопольская область - 32
Харьковская область - 84
Херсонская область - 23
Хмельницкая область - 44
Черкасская область - 89
Черновицкая область - 61
Черниговская область - 84.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх