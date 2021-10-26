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Еще две области Украины перешли в красную зону
26.10.2021 14:00
С сегодняшнего дня Ровенская и Николаевская области перешли в красную зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сегодня в Ровненской и Николаевской областях введен "красный" уровень эпидопасности. На ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской", — сказал он на брифинге.
Министр также напомнил, что "красный" уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей.
Теги: карантин, COVID-19, красная зона
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