Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar

06.11.2021 13:00

Беспилотные летательные аппараты Bayraktar, которые наша страна начала использовать на Донбассе, и чем вызвала беспокойство Франции и Германии, являются украинскими, а не иностранными, поэтому мы и можем их применять. Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает ЗН.

"В тексте Минских соглашений четко записано "запрет использования беспилотных аппаратов". Но там есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья — "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. Мы на своей земле, и это украинский беспилотный аппарат", — подчеркнул он.

Еще одно доказательство того, почему Украина имеет право использовать Bayraktar – это то, что применяют их только в целях самозащиты. Глава Минобороны напомнил, что перед этим пророссийские боевики снова нарушили Минские соглашения, что привело к гибели защитника нашей страны. Этот факт зафиксировали и представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Беспилотные летательные аппараты Bayraktar, которые наша страна начала использовать на Донбассе, и чем вызвала беспокойство Франции и Германии, являются украинскими, а не иностранными, поэтому мы и можем их применять. Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр обороны Алексей Резников.

"В тексте Минских соглашений четко записано "запрет ограничения беспилотных аппаратов". Но там есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья — "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. Мы на своей земле, и это украинский беспилотный аппарат", — подчеркнул он.

Еще одно доказательство того, почему Украина имеет право использовать Bayraktar – это то, что применяют их только в целях самозащиты. Глава Минобороны напомнил, что перед этим пророссийские боевики снова нарушили Минские соглашения, что привело к гибели защитника нашей страны. Этот факт зафиксировали и представители мониторинговой миссии ОБСЕ.