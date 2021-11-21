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Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда "ускоренного" графика

21.11.2021 13:00
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Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда "ускоренного" графика

Укрзализныця открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Будут курсировать 19 пар новых поездов, а 49 поездов будут ускорены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях", - говорится в сообщении.
Среди наиболее ускоренных поездов:
№13/14 Киев – Солотвино (из Киева можно добраться быстрее на 3:16 и на 2:20 обратно);
№77/78 Харьков – Мариуполь (из Харькова - на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа обратно);
№84/83 Киев – Мариуполь (из Киева - на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно);
№108/107 Одесса – Ужгород (из Одессы - на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно);
№145/146 Киев – Измаил (из Киева - на 0:49 и на 1:02 обратно).
Также появилось семь рейсов в Буковель:
№5/6 Мариуполь - Рахов;
№15/16 Харьков - Рахов;
№55/56 Киев - Рахов;
№95/96 Киев - Рахов;
№25/26 Одесса - Рахов;
№125/126 Николаев - Рахов;
№130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).
"Среди новых рейсов отдельно следует отметить поезд №5/6 сообщением Мариуполь-Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте", - отметили в пресс-службе.



Теги: билеты, Укрзализниця, график, ускорение
 
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