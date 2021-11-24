На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin

24.11.2021 09:00

На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Широкий лан были проведены инструкторско-методические занятия, в ходе которых испытали беспилотники Bayraktar и комплексы Javelin. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Опробование вооружения проходило в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год. На мероприятии присутствовали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины... Учитывая опыт военных действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - сказал Залужный.