Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря

08.12.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится значительно выше количества новых заболевших. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 7 декабря в Украине зафиксирован 9 371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 2 998 человек;

- летальных случаев - 450;

- выздоровело - 26 804 лица.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 519 981 лицо;

- выздоровело - 3 109 423 лица;

- летальных случаев - 89 436;

- проведено ПЦР-тестов - 16 160 332.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.