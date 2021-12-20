Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря

20.12.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев COVID-19. Число инфицирований по сравнению с предыдущим днем снизилось почти на тысячу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за это время заболели коронавирусом 250 детей и 26 медработников.

За сутки вирус забрал жизни 157 украинцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 93 262 летальных исхода.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 241 человек; выздоровело – 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 610 687 человек; вылечилось 3 338 555 человек; проведено ПЦР-тестирований 16 503 941.

Количество выявленных случаев заболевания в регионах за последние сутки и количество проведенных прививок (2 доза):

г. Киев – 497 случаев /3446 прививок;

Винницкая область – 69 случаев /1123 прививки;

Волынская область – 170 случаев /555 прививок;

Днепропетровская область – 50 случаев /1307 прививок;

Донецкая область – 121 случай /755 прививок;

Житомирская область – 123 случая /651 прививка;

Закарпатская область – 65 случаев /474 прививки;

Запорожская область – 110 случаев /1372 прививки;

Ивано-Франковская область – 101 случай /329 прививок;

Киевская область – 121 случай /1227 прививок;

Кировоградская область – 74 случая /494 прививки;

Луганская область – 6 случаев /330 прививок;

Львовская область – 124 случая /948 прививок;

Николаевская область – 89 случаев /545 прививок;

Одесская область – 63 случая /2594 прививки;

Полтавская область – 56 случаев /682 прививки;

Ровненская область –51 случай /959 прививок;

Сумская область – 47 случаев /306 прививок;

Тернопольская область – 98 случаев /884 прививки;

Харьковская область – 133 случая /2147 прививок;

Херсонская область – 0 случаев /868 прививок;

Хмельницкая область – 77 случаев /604 прививки;

Черкасская область – 132 случая /1055 прививок;

Черновицкая область – 78 случаев /721 прививка;

Черниговская область – 81 случай /610 прививок.