Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря

21.12.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря

В Украине за сутки резко выросло количество заболевших коронавирусом и смертность от COVID-19. Так, было зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавируса (накануне - 2 536), включая 390 детей и 180 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также увеличилось и число летальных исходов. За минувшие сутки вирус забрал жизни 346 украинцев (сутками ранее – 157 смертей). Всего с начала пандемии от инфекции умерли 93 608 человек.
За сутки госпитализированы 1 061 человек; выздоровели 18 850 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1496;
Винницкая область – 147;
Волынская область – 279;
Днепропетровская область – 118;
Донецкая область – 413;
Житомирская область – 39;
Закарпатская область – 282;
Запорожская область – 344;
Ивано-Франковская область – 80;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 52;
Луганская область – 108;
Львовская область – 197;
Николаевская область – 165;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 602;
Ровенская область – 183;
Сумская область – 122;
Тернопольская область – 84;
Харьковская область – 155;
Херсонская область – 32;
Хмельницкая область – 236;
Черкасская область – 266;
Черновицкая область – 101;
Черниговская область – 111.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх