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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 августа
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа.
Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, выздоровел - 791 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 24962 лица,
- методом ИФА - 9121 человек,
- экспресс-тестами - 17068 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 265 217 человек;
- выздоровели - 2 196 589 человек;
- летальных случаев - 53 238;
- проведено ПЦР-тестов - 11 652 141.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 198 случаев;
Винницкая область – 17 случаев;
Волынская область – 11 случаев;
Днепропетровская область – 117 случаев;
Донецкая область – 98 случаев;
Житомирская область – 32 случая;
Закарпатская область – 15 случаев;
Запорожская область – 77 случаев;
Ивано-Франковская область – 45 случаев;
Киевская область – 60 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 40 случаев;
Львовская область – 72 случая;
Николаевская область – 21 случай;
Одесская область – 81 случай;
Полтавская область – 30 случаев;
Ровненская область – 25 случаев;
Сумская область – 33 случая;
Тернопольская область – 36 случаев;
Харьковская область – 138 случаев;
Херсонская область – 52 случая;
Хмельницкая область – 57 случаев;
Черкасская область – 32 случая;
Черновицкая область – 29 случаев;
Черниговская область – 31 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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