Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января

17.01.2022 12:00

В Украине по состоянию на 17 января зафиксировано 5072 новых случая COVID-19. Умерли от коронавируса 78 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего заражений за сутки во Львовской области (854), Киеве (510).

За сутки госпитализировали 1213 человек; летальных исходов - 78; выздоровели - 2 520 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 14 616 человек, методом ИФА - 2240, экспресс-тестами - 18 608.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.