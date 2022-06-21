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СБУ выявила агентов РФ среди чиновников Кабмина (ВИДЕО)
СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате многоэтапной спецоперации в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.
Чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.
"Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. дол. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: Россия, СБУ, Кабмин, агенты
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