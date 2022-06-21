СБУ выявила агентов РФ среди чиновников Кабмина (ВИДЕО)

21.06.2022 13:00

СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате многоэтапной спецоперации в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

Чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

"Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. дол. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.