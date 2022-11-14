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Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе
14.11.2022 10:00
Украинцы активно приобщились к проекту "Укрзализныци" "Билет к победе" и уже купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов. Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.
"Всего за несколько часов 1000 ж/д билетов продано в Симферополь, Донецк, Луганск, Мариуполь и Херсон... Билет можно хранить как символ веры в то, что вся Украина будет освобождена. А воспользоваться – сразу после деоккупации", - отметил он.
Теги: билеты, акция, Укрзализниця, победа
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