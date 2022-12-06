Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов

06.12.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов

По состоянию на утро 6 декабря из-за российских ударов по Украине накануне опаздывают 15 поездов. При этом напряжение на всех электрифицированных участках восстановили, поэтому вскоре поезда вернутся к графику. Об этом сообщается в Telegram перевозчика.
Наибольшую задержку имеют:
№191/192 Одесса – Краматорск (+3 ч 59 мин);
№91/92 Одесса – Харьков (+3 ч 59 мин);
№101/102 Херсон – Киев (+1 ч 50 мин);
№25/26 Одесса – Рахов (+1 ч 02 мин).



Теги: поезд, Укрзализниця, опоздание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх