Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов

06.12.2022 11:00

По состоянию на утро 6 декабря из-за российских ударов по Украине накануне опаздывают 15 поездов. При этом напряжение на всех электрифицированных участках восстановили, поэтому вскоре поезда вернутся к графику. Об этом сообщается в Telegram перевозчика.

Наибольшую задержку имеют:

№191/192 Одесса – Краматорск (+3 ч 59 мин);

№91/92 Одесса – Харьков (+3 ч 59 мин);

№101/102 Херсон – Киев (+1 ч 50 мин);

№25/26 Одесса – Рахов (+1 ч 02 мин).