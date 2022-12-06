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В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы
06.12.2022 13:00
Утром 6 декабря в одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Иван Федоров.
"Утренний взрыв в Мелитополе - прожарка очередного коллаборанта. Не с той ноги встал Николай Волык.
Федоров отметил, что Волык до полномасштабной войны России против Украины возглавлял местное звено социалистической партии, а также был депутатом Мелитопольского районного совета.
После оккупации Мелитополя стал активным приспешником местных гауляйтеров.
В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые.
Вероятно "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию насколько сильно поджарился", - написал он.
Теги: Мелитополь, подрыв, коллаборационизм
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