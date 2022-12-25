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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Рождества Христова, которое отмечается в этот день по григорианскому календарю. Соответствующие видео он выложил на своем Telegram-канале.
Глава государства напомнил, что появление на свет Сына Божия даровало людям надежду на спасение, а также – веру в победу добра и милосердия.
"К сожалению, в этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы", - отметил он.
Однако, по словам Зеленского, никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду.
"Мы будем встречать праздники с улыбками и радостью, как и всегда, однако с отличием - не будем ждать чуда, ведь мы творим его сами", - резюмировал глава государства.
Теги: Рождество, поздравление, Зеленский
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