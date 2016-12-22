- Новый олимпийский вид спорта в скором будущем: гонки на дронах делают серьезные заявки22:45
- В Казани водитель "Лады" заехал в международный терминал аэропорта (ВИДЕО)19:50
- Умер на улице: в России не стало последнего внука Сталина19:38
- Екс-генерал НАТО жорстко висловився про Трампа19:00
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой17:37
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- Джеймс ДИГЕЙЛ: Бой Джошуа – Фьюри интереснее поединка Джошуа – Кличко12:55
- Црвена Звезда отказалась от Лукмана Аруны12:45
- На Южную Корею обрушились аномальные зимние ливни12:40
- Цимбалюк: выделюсь и приду к Путину в вышиванке12:05
Екс-генерал НАТО жорстко висловився про Трампа
Екс-заступник командувача сил НАТО в Європі Річард Шерріфф заявив, що європейським союзникам США необхідно пам’ятати, що Північноатлантичний альянс може не пережити першого президентського терміну Дональда Трампа.
Про це пише Politeka з посиланням на Politico.
Відставний генерал вважає, що дії Трампа на міжнародній арені укупі з його передвиборною риторикою не обіцяють альянсу нічого хорошого. Шерріфф стверджує, що врятувати блок може тільки прихильність всіх його учасників п’ятій статті договору про НАТО, в якій йдеться про те, що загроза одній з країн-союзниць автоматично розглядається як агресія проти всіх союзних держав.
Новообраний президент США неодноразово заявляв, що Сполучені Штати будуть тримати свій контингент в Європі тільки в тому випадку, якщо європейці будуть його оплачувати. Подібний підхід, на думку екс-генерала НАТО, може розвалити блок.
“Якщо він продовжить підривати основи взаємної довіри і колективної безпеки, то НАТО не переживе наступні п’ять років”, – стверджує Шерріф.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, президент, НАТО
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
- "Что Захарченко умеет – так это убедительно и взахлёб врать". Обзор сепаратистских СМИ18:45
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Новый олимпийский вид спорта в скором будущем: гонки на дронах делают серьезные заявки22:45
- В Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 года22:28
- Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого22:02
- Крупнейшие промпредприятия Крыма оказались на грани остановки из-за нехватки газа21:30
- Экс-правление Привата: Банк отобрали в рамках передела собственности21:05
- Дональд Трамп стал человеком года20:45
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
- В Казани водитель "Лады" заехал в международный терминал аэропорта (ВИДЕО)19:50
- Умер на улице: в России не стало последнего внука Сталина19:38
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”