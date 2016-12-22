Екс-генерал НАТО жорстко висловився про Трампа

22.12.2016 19:00

Екс-заступник командувача сил НАТО в Європі Річард Шерріфф заявив, що європейським союзникам США необхідно пам’ятати, що Північноатлантичний альянс може не пережити першого президентського терміну Дональда Трампа.

Про це пише Politeka з посиланням на Politico.

Відставний генерал вважає, що дії Трампа на міжнародній арені укупі з його передвиборною риторикою не обіцяють альянсу нічого хорошого. Шерріфф стверджує, що врятувати блок може тільки прихильність всіх його учасників п’ятій статті договору про НАТО, в якій йдеться про те, що загроза одній з країн-союзниць автоматично розглядається як агресія проти всіх союзних держав.

Новообраний президент США неодноразово заявляв, що Сполучені Штати будуть тримати свій контингент в Європі тільки в тому випадку, якщо європейці будуть його оплачувати. Подібний підхід, на думку екс-генерала НАТО, може розвалити блок.

“Якщо він продовжить підривати основи взаємної довіри і колективної безпеки, то НАТО не переживе наступні п’ять років”, – стверджує Шерріф.

Источник: politeka.net.



