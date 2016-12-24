Поздравительное письмо Путина - Трамп назвал высказанные в письме мысли "очень правильными"

24.12.2016 09:50

Избранный президент США Дональд Трамп обнародовал, как он сказал, поздравительное письмо от российского президента Владимира Путина, в котором российский лидер призывает к двустороннему сотрудничеству "на качественно новом уровне". Переходная команда Трампа получила его 23 декабря, через несколько-часов после пресс-конференции Путина в Москве, пишет "Радио Свобода".

В письме, датированном 15 декабря, Путин надеется, что Трамп будет действовать "конструктивно и прагматично" для улучшения отношений с Москвой.

Владимир Путин говорит, что надеется на то, что президенты "будут предпринимать реальные шаги для восстановления рамок двусторонней кооперации на международной сцене на качественно новом уровне".

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин прислал Трампу поздравительное письмо, выразив надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Дональд Трамп в ответ назвал высказанные Путиным мысли "очень правильными".

"Надеюсь, что обе стороны смогут воплотить это в жизни, и мы не должны будем идти другим путем", - говорится в заявлении Трампа.

Во время президентской кампании Дональд Трамп неоднократно призывал к улучшению отношений с Москвой. Он также отвергает выводы американских разведывательных служб о том, что Россия стоит за кибератаками, осуществлявшимися во время президентской кампании в США.