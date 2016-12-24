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В Индии женщина вернулась к родственникам через 40 лет после своих похорон
Индийка Виласа Деви, которую считали умершей с 1976 года, вернулась навестить своих взрослых детей. Об этом сообщает news.liga.net со ссылкой на ВВС.
Родственники Деви считали, что она скончалась от укуса змеи, поэтому, согласно древним поверьям, ее тело не кремировали, а сплавили вниз по Гангу.
Женщина рассказала, что ее спасли рыбаки в нескольких сотнях километров ниже по течению реки, после чего ее выходила местная семья.
Она ничего не помнила о своей прошлой жизни, в том числе о двух предыдущих браках. На новом месте она снова вышла замуж.
Недавно Деви впервые за долгие годы встретила землячку из родной деревни, и к ней вернулась память.
После этого она приехала в родную деревню и удивила своих взрослых сыновей и дочерей. Все три мужа 80-летней Деви уже скончались.
Издание National Geographic опубликовало уникальные фотографии изолированного кочевого племени в Бразилии, сделанные с вертолета.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, Индия, женщина, похороны, возвращение
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