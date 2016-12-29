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Трамп «подарит» Польшу РФ ради антикитайского союза
После вступления на пост президента США Дональд Трамп будет налаживать контакт с Россией ради общего противостояния Китаю.
Взамен на такой союз РФ потребует отказаться от Польши, считает польский журналист Анджей Талага, сообщает Politeka по информации Rzeczpospolita.
«Ведь следуя традиции своих предшественников, он встанет на путь политического реализма и объединится против Китая с Россией. А Москва назначит Вашингтону за это очень высокую цену, и Польша может стать разменной монетой в игре двух держав», — пишет издание.
Отмечается, что в 2017 году администрацию США нужно будет убедить в том, что Польша неотъемлемая часть американской системы безопасности, а не зона деформации, которая может стать предметом торга с Россией.
«От того, удастся ли это, будет зависеть наша безопасность», — пишет польский журналист.
Упоминается, что еще перед выборами Трамп признал Китай самой большой геополитической угрозой для США и заявил, что намерен ему противостоять.
Также журналист напоминает, что назначение Генри Киссинджера на должность советника Трампа по внешнеполитическим вопросам подтверждает вероятность объединения США с РФ против Китая.
«Киссинджер — профессионал в вопросах переговоров с диктатурами, благодаря ему в 70-х США повернулись к Китаю, чтобы противостоять господству СССР над Евразией. Сегодня возможен такой же поворот, но в противоположном направлении», — пишет польское издание.
Источник: politeka.net.
Теги: Россия, США, Донбасс, Польша, подарок
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