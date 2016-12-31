Меркель пожелала немцам оптимизма

Меркель назвала прискорбной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в уходящем году, что стало издевкой не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи.

При этом канцлер высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важной и правильной ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии.