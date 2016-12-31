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Меркель пожелала немцам оптимизма
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении пожелала жителям Германии сохранять оптимизм, несмотря на все существующие угрозы. По ее словам, ненависти нужно противопоставить демократию и общеевропейские ценности, которые должны стать сильнее терроризма. Об этом сообщает Deutsche welle, передает 112.ua.
Меркель назвала прискорбной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в уходящем году, что стало издевкой не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи.
При этом канцлер высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важной и правильной ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии.
Канцлер также заверила, что правительство примет все необходимые политические и законодательные меры, чтобы обеспечить безопасность населения Германии.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, новый год, поздравление, Ангела Меркель
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