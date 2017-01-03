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Крупный провайдер «отрубил» телеканал «Интер»
Трансляция телеканала «Интер» в сети интернет провайдера «Ланет» будет прекращена 11 января.
Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Facebook написал директор «Ланет» Мариан Ивасюк.
«Следуя реформаторскому духу изменений к закону Украины «Про телебачення і радіомовлення»…, мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов», — написал он.
Директор «Ланет» также подчеркнул, что по просьбе дистрибьютора группы Inter Media Group «Интер» будет транслироваться в сети до 10 января.
«Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году наша кабельная сеть будет ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой, не попавшей в число остающихся, стала Inter Media Group», — добавил Ивасюк.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, телевидение, провайдер, Интер
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