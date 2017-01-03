Крупный провайдер «отрубил» телеканал «Интер»

03.01.2017 12:55

Трансляция телеканала «Интер» в сети интернет провайдера «Ланет» будет прекращена 11 января.

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Facebook написал директор «Ланет» Мариан Ивасюк.

«Следуя реформаторскому духу изменений к закону Украины «Про телебачення і радіомовлення»…, мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов», — написал он.

Директор «Ланет» также подчеркнул, что по просьбе дистрибьютора группы Inter Media Group «Интер» будет транслироваться в сети до 10 января.

«Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году наша кабельная сеть будет ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой, не попавшей в число остающихся, стала Inter Media Group», — добавил Ивасюк.

Источник: politeka.net.