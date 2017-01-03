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Телепортация станет обычным явлением к 2040 году – ученые

03.01.2017 13:30
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Телепортация станет обычным явлением к 2040 году – ученые

К 2040 году телепортация человека перестанет быть фантастикой.

Уже к 2040 году телепортация человека перестанет быть фантастикой полагают ученые. Американские исследователи объявили, что через четверть века человека можно будет мгновенно доставить в любую точку планеты с помощью телепортации.

Теоретически все уже готово, осталось слегка поработать над техническими моментами, сообщили специалисты. В основу лягут квантовые технологии. В 2016 году группа физиков из Канады и Китая попробовали провести сеанс телепортации на расстояние в 30 километров. При этом использовались сети с длиной волны от 795 до 1500 нанометров. В эксперименте использовались механизмы обратной связи и синхронизации.

Естественно, в случае успешного внедрения технологии могут пострадать транспортные компании, так как необходимость в самолетах, автомобилях, поездах и кораблях наверняка отпадет и превратится в что-то вроде аттракционов, как поездка в карете, запряженной лошадьми.

Фото: xn--j1aidcn.org 

 

Источник:  comments.ua.

 

 



Теги: Донбасс, наука, телепортация
 
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