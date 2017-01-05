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Хобби Трампа: чем увлекся новый лидер США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением относительно разгоревшегося скандала, участником которого стала американская разведка.
Как пишет Politeka, своими мыслями представитель от Республиканской партии поделился на личной странице в Twitter.
В частности Трамп заявил, что является «большим» поклонником разведки США, а все остальное – это всего лишь пиар неправдивых средств массовой информации.
Особо он указал, что не является сторонником заявлений основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по поводу взлома переписки главы избирательного штаба своего бывшего главного оппонента в президентской гонке Хиллари Клинтон — Джона Подесты. Напомним, ранее Ассанж заявил, что подобную официальную переписку смог взломать бы и подросток.
«Нечестные СМИ любит говорить, что я согласен с Джулианом Ассанжем — неправильно. Я просто высказываю то, что он говорит перед народом, чтобы составить свое собственное мнение как истину», — написал Трамп.
«СМИ врут, чтобы это выглядело, будто бы я против «разведки», когда на самом деле я большой ее поклонник!», — добавил он.
Также напомним, что ранее представители команды Трампа заявили, что разведка США пока не смогла убедить его в причастности Кремля к кибератакам и попытке повлиять на выборы нового президента страны.
После этого ряд СМИ заявил, что Трамп не любит американскую разведку.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, президент, хобби
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