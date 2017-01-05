Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты

05.01.2017 14:29

Специалисты составили список магний-содержащих продуктов, которые, являются самыми полезными для человека.

Согласно последним исследованиям, ученые открыли новую пользу продуктов, содержащих магний. Специалисты утверждают, что при их употреблении уменьшается шанс получить сердечно-сосудистые заболевания.

Большинство спортсменов употребляют магний, так как он помогает снизить спазм в икрах. Однако данный продукт больше влияния оказывает на организм в целом. Специалисты из США составили список магний-содержащих продуктов, которые, по мнению ученых, являются самыми полезными для человека.

Такие продукты, как овощи, цельные зерна и орехи, содержат больше всего количества магния. Об этом сообщают китайские ученые. Специалистами было проведено исследование, которое «расставило все точки над i» в пользе минерала. В нем участвовало около миллиона человек из разных стран.

Специалисты заявляют, что в Европе и США употребляют на порядок меньше магния, чем нужно в норме. Поэтому там возникает необходимость в еде, содержащей этот минерал.

Источник: comments.ua.