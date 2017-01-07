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Россия угрожает США «жестким ответом» за размещение войск в Европе
В России считают, что США, направляя свои силы и военную технику в Европу, нарывается на жесткий ответ со стороны Кремля.
Об этом «Интерфаксу» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, — вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника», — заявил он.
Клинцевич также подчеркнул, что не сомневается в том, что РФ способна дать жесткий ответ США.
«У меня нет сомнений, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку», — добавил сенатор.
Источник: politeka.net.
Теги: Россия, США, Донбасс, Европа
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