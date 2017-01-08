Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Везде маразм, Израиль не исключение. ВИДЕО

08.01.2017 08:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Везде маразм, Израиль не исключение. ВИДЕО

В Израиле одна из главных тем - суд признал виновным солдата, пристрелившего араба, который набросился на израильтян с ножом.

21-летний Абдель Фатах аль-Шариф и его друг с ножами напали на израильских солдат в Хевроне. Друга сразу убили, а аль-Шариф лежал на земле с тяжелым ранением когда его выстрелом добил сержант ЦАХАЛ Эльор Азария. Очевидцы записали это дело на видео и выложили в интернет, после чего началось расследование, суд и общественная дискуссия на тему прав он или не прав.

По словам сержанта, он добил араба из-за подозрений, что на том был пояс шахида. Однако, суд решил, что действовал он не из “чувства опасности”, а из убеждения, что Фатах аль-Шариф “должен умереть”, и тем самым нарушил правила применения оружия, содержащиеся в уставе ЦАХАЛа.

Видео убийства террориста:
Азария в центре, после оглашения приговора. Через пару недель суд определит сколько ему сидеть - могут дать до 20 лет.
Израильтянин в сюжете "Евроньюс" возмущается:

- Мир смеется над нами, подобная ситуация немыслима ни в одной другой стране мира. Террорист нападает, его убивают, а на скамье подсудимых тот, кто его убил.

После этих слов я прослезился. "Ни в одной другой стране мира", ага. Как же мало в Израиле знают об Украине.
Источник Архив журналиста.



Теги: Донбасс, Израиль, суд, убийство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх