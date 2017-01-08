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Везде маразм, Израиль не исключение. ВИДЕО
В Израиле одна из главных тем - суд признал виновным солдата, пристрелившего араба, который набросился на израильтян с ножом.
21-летний Абдель Фатах аль-Шариф и его друг с ножами напали на израильских солдат в Хевроне. Друга сразу убили, а аль-Шариф лежал на земле с тяжелым ранением когда его выстрелом добил сержант ЦАХАЛ Эльор Азария. Очевидцы записали это дело на видео и выложили в интернет, после чего началось расследование, суд и общественная дискуссия на тему прав он или не прав.
По словам сержанта, он добил араба из-за подозрений, что на том был пояс шахида. Однако, суд решил, что действовал он не из “чувства опасности”, а из убеждения, что Фатах аль-Шариф “должен умереть”, и тем самым нарушил правила применения оружия, содержащиеся в уставе ЦАХАЛа.
Видео убийства террориста:
Азария в центре, после оглашения приговора. Через пару недель суд определит сколько ему сидеть - могут дать до 20 лет.
Израильтянин в сюжете "Евроньюс" возмущается:
- Мир смеется над нами, подобная ситуация немыслима ни в одной другой стране мира. Террорист нападает, его убивают, а на скамье подсудимых тот, кто его убил.
После этих слов я прослезился. "Ни в одной другой стране мира", ага. Как же мало в Израиле знают об Украине.
Источник Архив журналиста.
Теги: Донбасс, Израиль, суд, убийство
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