Появилось ВИДЕО выгрузки американских танков в Германии

09.01.2017 14:05

В немецкий порт Бремерхафен 8 января прибыли дополнительные суда с американской бронетехникой. Кадры выгрузки танков и гаубиц опубликовал канал RT Deutsch.

Из Германии бронетехнику по железной дороге направят в Восточную Европу для поддержки операции Атлантическая решимость, передает Корреспондент.

Ожидается, что 12 января танки прибудут в Польшу. Вооружение будут перевозить в 900 вагонах.

Всего в Восточную Европу будут переброшены 87 боевых танков M1 Abrams, 144 боевые машины пехоты M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц М109 Paladin и другая военная техника.

Источник: from-ua.com.