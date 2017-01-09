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Появилось ВИДЕО выгрузки американских танков в Германии
09.01.2017 14:05
В немецкий порт Бремерхафен 8 января прибыли дополнительные суда с американской бронетехникой. Кадры выгрузки танков и гаубиц опубликовал канал RT Deutsch.
Из Германии бронетехнику по железной дороге направят в Восточную Европу для поддержки операции Атлантическая решимость, передает Корреспондент.
Ожидается, что 12 января танки прибудут в Польшу. Вооружение будут перевозить в 900 вагонах.
Всего в Восточную Европу будут переброшены 87 боевых танков M1 Abrams, 144 боевые машины пехоты M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц М109 Paladin и другая военная техника.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, Германия, танки
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