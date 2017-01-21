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Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году

21.01.2017 09:17
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Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью программе Би-би-си HARDtalk однозначно дал понять, что его начальник пойдет на новый срок, и что альтернативы ему он в рядах нынешней оппозиции не видит, сообщает bbc.com.
Как отмечается в сообщении, при этом Песков отказался подтвердить, будет ли допущен к выборам оппозиционер Алексей Навальный, сославшись на то, что он "простой гражданин", в чью компетенцию такие вопросы не входят.
На вопрос, мог бы он гарантировать, что Алексею Навальному будет по крайней мере позволено участвовать в выборах 2018 года и бросить вызов Путину, Песков ответил: "Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления".
А на вопрос, верит ли он в то, что России пошло бы на пользу, если бы лидеру оппозиции, такому как Навальный, было бы позволено побороться с Путиным, Песков заявил: "Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения".
 

Фото: www.bbc.com/

Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, Песков
 
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