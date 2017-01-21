Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году

21.01.2017 09:17

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью программе Би-би-си HARDtalk однозначно дал понять, что его начальник пойдет на новый срок, и что альтернативы ему он в рядах нынешней оппозиции не видит, сообщает bbc.com.

Как отмечается в сообщении, при этом Песков отказался подтвердить, будет ли допущен к выборам оппозиционер Алексей Навальный, сославшись на то, что он "простой гражданин", в чью компетенцию такие вопросы не входят.

На вопрос, мог бы он гарантировать, что Алексею Навальному будет по крайней мере позволено участвовать в выборах 2018 года и бросить вызов Путину, Песков ответил: "Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления".