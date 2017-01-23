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Еще одна женщина пополнит окружение Трампа

23.01.2017 22:23
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Еще одна женщина пополнит окружение Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет назначить на пост министра ВВС США Хизер Уилсон

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники в Белом доме, передает Politeka.

Ранее сообщалось, что Трамп включил в администрацию четырех женщин и еще трех назначил советниками главы государства.

Хизер Уилсон окончила Национальную Академию Военно-Воздушных сил в 1982 году, защитила в Оксфордском университете диссертацию «Международное право и применение силы национально-освободительными движениями». В 1989—1991 годах была директором отдела оборонительной политики и контроля за вооружениями в Европе Совета Национальной Безопасности США.

В 1991 году, уйдя с государственной службы, основала компанию Keystone International по развитию делового партнерства между США и Россией. В 1998 году была избрана в Палату представителей США от штата Нью-Мексико – в 2004 и 2006 годах ее переизбрали.



Теги: США, Донбасс, президент, женщина
 
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