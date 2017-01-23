Последние новости раздела
- В Японии лев напал на людей20:35
- США выходят из Транстихоокеанского партнерства20:25
- Штаб-квартиру ЕС засыпали сухим молоком19:55
- Шведский политик подал в отставку из-за Трампа18:15
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе16:20
- Трамп поделился планами первой рабочей недели16:07
- Что сулит новый «братский союз» США и Британии14:50
- В Астане начались переговоры по Сирии13:05
- Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию12:51
- «Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв11:15
В Японии лев напал на людей
23.01.2017 20:35
Хищник серьезно поранил 20-летнего парня и 50-летнюю женщину
Два человека пострадали от нападения льва в городе Нарита неподалеку от Токио, сообщило агентство Kiodo.
В Нарита находится питомник компании Shonan Animal Production, специализирующейся на разведении и содержании диких животных для фото- и киносъемок.
Во время чистки клетки льва хищник напал на служителей и серьезно поранил 20-летнего парня и 50-летнюю женщину – с травмами ног и головы они доставлены в больницу.
В клетке находилась еще одна служительница, она не пострадала.
Лев был в ошейнике на цепи и остался в клетке. О причинах агрессии животного не сообщается. Помимо больших кошек в питомнике фирмы живут лошади, верблюд, зебра, кенгуру, обезьяны, собаки.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Япония, лев
Читайте также:
- На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО19:25
- От боевиков сбежала кухарка. ВИДЕО18:30
- Возвращение Донбасса: что делать с минами18:02
- Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"17:38
- В «ДНР» заявляют о прибытии в зону АТО британских наемников17:02
- Порошенко создал специальную воздушную зону над "ДНР" и "ЛНР"15:38
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе15:23
- ВСУ заняли новые позиции на Донбассе12:25
- Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"12:10
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- Украина может напугать Европу ядерным «оружием» — политолог (видео)20:48
- В Японии лев напал на людей20:35
- США выходят из Транстихоокеанского партнерства20:25
- Названа причина провала приватизации в Украине20:11
- Штаб-квартиру ЕС засыпали сухим молоком19:55
- Стало известно, кто будет выходить на пенсию по выслуге лет19:38
- На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО19:25
- Промышленность Украины вышла из четырёхлетнего кризиса19:15
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Генпрокуратура назвала дату нового допроса Януковича18:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Как украинцы «купили» Трампа
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт