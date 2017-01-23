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В Японии лев напал на людей

23.01.2017 20:35
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В Японии лев напал на людей

Хищник серьезно поранил 20-летнего парня и 50-летнюю женщину

Два человека пострадали от нападения льва в городе Нарита неподалеку от Токио, сообщило агентство Kiodo.

В Нарита находится питомник компании Shonan Animal Production, специализирующейся на разведении и содержании диких животных для фото- и киносъемок.

Во время чистки клетки льва хищник напал на служителей и серьезно поранил 20-летнего парня и 50-летнюю женщину – с травмами ног и головы они доставлены в больницу.

В клетке находилась еще одна служительница, она не пострадала.

Лев был в ошейнике на цепи и остался в клетке. О причинах агрессии животного не сообщается. Помимо больших кошек в питомнике фирмы живут лошади, верблюд, зебра, кенгуру, обезьяны, собаки.

 

Источник: segodnya.ua 


 



Теги: Донбасс, Япония, лев
 
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