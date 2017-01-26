Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России взорвалась электростанция

26.01.2017 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России взорвалась электростанция

У місті Пенза на місцевій ТЕЦ прогримів потужний вибух, в результаті чого одна людина загинула

Про це повідомляє «РИА-Новости».

За інформацією агентства, в результаті сильного вибуху сталося часткове обвалення будівлі електростанції. Обрушилася покрівля над турбіною №5 на площі 600 квадратних метрів.

До аварії привела поломка підігрівача високого тиску, яка трапилася в результаті опресування, повідомили виданню в регіональному центрі стратегічних комунікацій ПАТ «Т Плюс».

За попередніми даними Міненерго РФ, вибух стався під час проведення зварювальних робіт, сам зварювальник загинув. У регіональному главку МНС підтвердили факт НП, розпочато розслідування обставин події, розбір завалів і відновлення покрівлі.

 

Источник:   politeka.net



Теги: Россия, Донбасс, взрыв, электростанция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх