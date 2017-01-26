В России взорвалась электростанция

26.01.2017 17:00

У місті Пенза на місцевій ТЕЦ прогримів потужний вибух, в результаті чого одна людина загинула

Про це повідомляє «РИА-Новости».

За інформацією агентства, в результаті сильного вибуху сталося часткове обвалення будівлі електростанції. Обрушилася покрівля над турбіною №5 на площі 600 квадратних метрів.

До аварії привела поломка підігрівача високого тиску, яка трапилася в результаті опресування, повідомили виданню в регіональному центрі стратегічних комунікацій ПАТ «Т Плюс».

За попередніми даними Міненерго РФ, вибух стався під час проведення зварювальних робіт, сам зварювальник загинув. У регіональному главку МНС підтвердили факт НП, розпочато розслідування обставин події, розбір завалів і відновлення покрівлі.

Источник: politeka.net