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В России взорвалась электростанция
26.01.2017 17:00
У місті Пенза на місцевій ТЕЦ прогримів потужний вибух, в результаті чого одна людина загинула
Про це повідомляє «РИА-Новости».
За інформацією агентства, в результаті сильного вибуху сталося часткове обвалення будівлі електростанції. Обрушилася покрівля над турбіною №5 на площі 600 квадратних метрів.
До аварії привела поломка підігрівача високого тиску, яка трапилася в результаті опресування, повідомили виданню в регіональному центрі стратегічних комунікацій ПАТ «Т Плюс».
За попередніми даними Міненерго РФ, вибух стався під час проведення зварювальних робіт, сам зварювальник загинув. У регіональному главку МНС підтвердили факт НП, розпочато розслідування обставин події, розбір завалів і відновлення покрівлі.
Источник: politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, взрыв, электростанция
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