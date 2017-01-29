Липовый «император России» рванул на острова возрождать империю

Для осуществления своей идеи предприниматель планирует вложить в строительство гостиниц и рабочих мест более 350 миллионов долларов. В новой “Империи Бакова” смогут обрести себя все недовольные существующей государственной политикой Российской Федерации.

“Это желание не только наследника российского престола Николая III, но и большого числа российских патриотов, которые недовольны режимом Путина”, — заявила жена будущего монарха Марина Бакова.

Бывший президент Кирибати Тебуроро Тито считает, что планы российского бизнесмена простимулируют туристическую отрасль страны. По его словам, многомиллионный проект может привлечь туристов и обеспечить государство рабочими местами.