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Липовый «император России» рванул на острова возрождать империю
Об этом рассказала жена бизнесмена в интервью Radio New Zealand, передает 9tv.co.il.
Для осуществления своей идеи предприниматель планирует вложить в строительство гостиниц и рабочих мест более 350 миллионов долларов. В новой “Империи Бакова” смогут обрести себя все недовольные существующей государственной политикой Российской Федерации.
“Это желание не только наследника российского престола Николая III, но и большого числа российских патриотов, которые недовольны режимом Путина”, — заявила жена будущего монарха Марина Бакова.
Бывший президент Кирибати Тебуроро Тито считает, что планы российского бизнесмена простимулируют туристическую отрасль страны. По его словам, многомиллионный проект может привлечь туристов и обеспечить государство рабочими местами.
Баков еще в 2011 году провозгласил виртуальную империю. Тогда в обмен на миллионные инвестиции он получил атолл Суворова в архипелаге Кука в Тихом океане. Сейчас проект несет гордое название “Суверенное государство Императорский престол”.
Кирибати — экваториальное тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. В состав Республики Кирибати входит 33 маленьких атолла, 20 из которых необитаемы. Независимость государства от Великобритании была провозглашена в 1979 году. В 1983 вступил в силу договор о дружбе между США и Кирибати, по которому Соединенные Штаты отказывались от претензий на 14 островов в архипелагах Лайн и Феникс, признав их частью Кирибати.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Романовы
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