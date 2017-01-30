Эскадрилья из НЛО курсировала вдоль границы Мексики. ВИДЕО

30.01.2017 06:55

Явление, возникшее в небе над мексиканской границей, стало настолько удивительным, что на несколько минут буквально парализовало движение через границу, поскольку даже сами пограничники на некоторое время покинули свои посты.



Очевидцы, сумевшие заснять данное событие на видео, утверждают, что загадочные огни появились над облаками и в полной тишине некоторое время парили над очередью из машин в пограничной зоне Тихуаны у границы с Мексикой, сообщает Диалог.UA.



НЛО не просто парили в небе, они сближались между собой и отдалялись, пропадали из видимости на некоторое время за облачностью и возникали снова.



Через несколько минут НЛО также быстро и таинственно пропали, как и появились до этого, но удивительное видео уже попало в Сеть и всколыхнуло интернет-пользователей и специалистов-уфологов, которые предсказывают скорую встречу с представителями инопланетных цивилизаций с земными жителями.

Источник: from-ua.com