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В Испании судят министра-сепаратиста

07.02.2017 09:35
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В Испании судят министра-сепаратиста

В Испании начался суд над бывшим премьер-министром Каталонии Артуром Масом, который в 2014 году организовал неформальный референдум о независимости региона, сообщает Новое время.
Маса, его бывшего заместителя Джоана Ортега и экс-министра образования Ирен Ригау обвиняют в неподчинении решению суда, а также в использовании государственных средств не по назначению.
Прокуратура требует лишить подсудимых права занимать государственные должности в течение 9-10 лет, а также оштрафовать их на 30-36 тыс. евро.
Отмечается, что к зданию суда пришли тысячи сторонников Маса, которые скандировали лозунги "Вы не одни" и "Независимость".
По итогам опроса, который состоялся 9 ноября 2014 года, более 80% жителей Каталонии высказались за независимость региона от Испании.



Теги: Испания, суд, Каталония, сепаратизм
 
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