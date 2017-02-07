- В Испании судят министра-сепаратиста09:35
- Американский ведущий, назвавший Путина убийцей, пообещал поговорить на тему извинений лет через семь07:48
- Трамп пообещал разобраться с ситуацией на Востоке Украины07:15
- Кремлевские СМИ случайно попались на фейке о главаре «ДНР»22:50
- Задержание Януковича: Россия вынесла свой вердикт22:10
- Трамп высказал обвинения в адрес команды Обамы21:20
- Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы21:00
- С фабрики Roshen отказались снять арест20:35
- Тегеран собирается дать свой ответ на санкции США17:20
- Батька сокращает около 30% госслужащих16:35
В Испании судят министра-сепаратиста
В Испании начался суд над бывшим премьер-министром Каталонии Артуром Масом, который в 2014 году организовал неформальный референдум о независимости региона, сообщает Новое время.
Маса, его бывшего заместителя Джоана Ортега и экс-министра образования Ирен Ригау обвиняют в неподчинении решению суда, а также в использовании государственных средств не по назначению.
Прокуратура требует лишить подсудимых права занимать государственные должности в течение 9-10 лет, а также оштрафовать их на 30-36 тыс. евро.
Отмечается, что к зданию суда пришли тысячи сторонников Маса, которые скандировали лозунги "Вы не одни" и "Независимость".
По итогам опроса, который состоялся 9 ноября 2014 года, более 80% жителей Каталонии высказались за независимость региона от Испании.
Теги: Испания, суд, Каталония, сепаратизм
- По примеру Украины: область Испании готовит референдум о независимости (ВИДЕО)
- В Испании выдали ордера на арест друзей Путина
- Испанский гинеколог заплатит огромный штраф за "бракованный" аборт
- 13 миллионов евро "Сарагоса" будет выплачивать "Шахтеру" без Матузалема
- Двум пиратам в Испании дали 439 лет тюрьмы
- Испания предъявила первые обвинения в череде дел о похищениях новорожденных
- В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"09:53
- Как продлить пропуск в зону АТО - появились некоторые новшества09:46
- За ночь в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов, потерь нет - штаб 09:38
- Под обстрел попал Докучаевск, есть разрушения, обесточена котельная09:29
- Савченко хотела, чтобы "ЛДНР" открыли в Киеве открыли свое посольство - Тимошенко раскрыла правду о скандальном нардепе09:25
- ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе09:11
- Для возвращения Крыма и Донбасса Украине необходимо принять компромиссные решения - Марчук09:06
- На КПВВ "Майорск" по людям стрелял военный ВСУ - полиция08:57
- Блокада Донбасса: если бы ветераны АТО в 2014 не стали защищать государство, то не было бы Украины - Бутусов08:41
- Убийство "главного" луганского милиционера "приписали" майору ВСУ08:11
- Российских легкоатлетов не допустили на чемпионат мира10:00
- В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"09:53
- Как продлить пропуск в зону АТО - появились некоторые новшества09:46
- За ночь в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов, потерь нет - штаб 09:38
- В Испании судят министра-сепаратиста09:35
- Под обстрел попал Докучаевск, есть разрушения, обесточена котельная09:29
- Савченко хотела, чтобы "ЛДНР" открыли в Киеве открыли свое посольство - Тимошенко раскрыла правду о скандальном нардепе09:25
- ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе09:11
- Для возвращения Крыма и Донбасса Украине необходимо принять компромиссные решения - Марчук09:06
- На КПВВ "Майорск" по людям стрелял военный ВСУ - полиция08:57
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом