Москва готовится к «продуктовому» удару по Минску

09.02.2017 16:54

Белорусскую говядину и мясо птицы хотят полностью запретить на территории России

Об этом заявили в Россельхознадзоре, передает «Интерфакс».

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному предупредили о наличиии оснований для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Беларуси, если не будут приняты экстренные меры по усилению контроля за безопасностью мяса.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», — заявил представитель контрольного ведомства.

Кроме того уточняется, что сохраняются претензии к безопасности поступающего из Беларуси мяса птицы.

Россельхознадзор с 6 февраля запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области в связи с тем, что через ее предприятия в РФ могла поступать говядина с Украины.

Напомним, как сообщала Politeka, в Беларуси начался призыв резервистов. В течение 6–7 февраля призвано из запаса около 1,500 военнообязанных.