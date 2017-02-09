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Москва готовится к «продуктовому» удару по Минску
Белорусскую говядину и мясо птицы хотят полностью запретить на территории России
Об этом заявили в Россельхознадзоре, передает «Интерфакс».
В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному предупредили о наличиии оснований для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Беларуси, если не будут приняты экстренные меры по усилению контроля за безопасностью мяса.
«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», — заявил представитель контрольного ведомства.
Кроме того уточняется, что сохраняются претензии к безопасности поступающего из Беларуси мяса птицы.
Россельхознадзор с 6 февраля запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области в связи с тем, что через ее предприятия в РФ могла поступать говядина с Украины.
Напомним, как сообщала Politeka, в Беларуси начался призыв резервистов. В течение 6–7 февраля призвано из запаса около 1,500 военнообязанных.
Теги: Донбасс, Минск, Москва, продукты
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