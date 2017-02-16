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Первая встреча Тиллерсона и Лаврова началась со скандала
Первая встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровымначалась со скандала
Организаторы встречи от американской стороны прервали госсекретаря сразу после того, как он поприветствовал главу МИД РФ, пишет ТАСС.
Более того, журналистов попросили покинуть помещение сразу после приветствия Тиллерсона. Только журналист агентства AP Мэттью Ли успел задать российскому министру вопрос, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне, и влияет ли она на российско-американские отношения. Лавров ему ответил, что РФ не вмешивается в дела других стран.
Отметим, встреча Лаврова и Тиллерсона проходит в Бонне на полях министерского раунда консультаций «Большой двадцатки».
На повестке дня обсуждение основных международных вопросов, по которым Москва и Вашингтон могут взаимодействовать.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, встреча, Лавров
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