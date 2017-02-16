Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Первая встреча Тиллерсона и Лаврова началась со скандала

16.02.2017 16:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первая встреча Тиллерсона и Лаврова началась со скандала

Первая встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровымначалась со скандала

Организаторы встречи от американской стороны прервали госсекретаря сразу после того, как он поприветствовал главу МИД РФ, пишет ТАСС.

Более того, журналистов попросили покинуть помещение сразу после приветствия Тиллерсона. Только журналист агентства AP Мэттью Ли успел задать российскому министру вопрос, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне, и влияет ли она на российско-американские отношения. Лавров ему ответил, что РФ не вмешивается в дела других стран.

Отметим, встреча Лаврова и Тиллерсона проходит в Бонне на полях министерского раунда консультаций «Большой двадцатки».

На повестке дня обсуждение основных международных вопросов, по которым Москва и Вашингтон могут взаимодействовать.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, скандал, встреча, Лавров
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх