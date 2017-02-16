Убийца Ким Чен Нама назвала отравление «шуткой»

16.02.2017 12:15

Одна из задержанных убийц брата лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нама заявила, что сочла нападение за «шутку»

Как сообщает RG.Ru, данную информацию распространили малазийские СМИ со ссылкой на источники в местной полиции.

Задержанная женщина заявила, что некие мужчины, которые ее сопровождали, и вторая участница отравления якобы захотели пошутить над случайным мужчиной в аэропорту и кинуть ему в лицо платок, который в последствии оказался пропитан ядовитой жидкостью. По словам вьетнамка, она не догадывалась о том, что платок ядовитый и о тот, что отравленный человек был братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Намом.

Напомним, что северокорейские власти пять лет охотились на брата Ким Чен Ына, планируя его убийство. Об этом сообщила пресс-служба Южнокорейской разведки.

15 февраля полиция Малайзии распространила срочное сообщение о том, что правоохранителям удалось задержать предполагаемую убийцу. В 2012 году Ким Чен Нам просил брата пощадить его и членов семьи, поскольку тогда власти КНДР уже пытались лишить его жизни.

Источник: politeka.net