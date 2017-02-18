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Экс-советник Путина: "Беларусь - кандидат № 1 на вторжение РФ, Лукашенко ни на минуту нельзя отлучиться"
Бывший советник президента РФ Путина (в 2000-2005 годах) Андрей Илларионов заявляет, что Беларусь является на сегодняшний момент кандидатом №1 на вторжение России в страну. Об этом он сказал в интервью "Апострофу".
"Есть разница между конвенциональными и неконвенциональными инструментами вторжения. Особенно важна эта разница для тех, кто оказывается жертвой интервенции. Одно дело – неконвенциональное вмешательство в предвыборную кампанию США в 2015-2016 годах, и совершенно другое дело – конвенциональные оккупация и аннексия Крыма, участие в войне в Восточной Украине. Очевидно, что ни одно государство в Европе не может быть полностью изолированным от возможной агрессии информационного, коррупционного, пропагандистского, шпионского, гибридного характера. Что же касается конвенциональной интервенции, то на сегодняшний момент кандидат №1 на вторжение такого рода – это Беларусь", - сказал Илларионов.
Он отметил, что вероятность вторжения будет зависеть, прежде всего, от состояния здоровья Александра Лукашенко и устойчивости его круглосуточной связи с другими членами белорусского руководства.
Если Александр Лукашенко уйдет в лес за грибами, и связь с ним прервется на 24 часа, а министры обороны и внутренних дел Беларуси не смогут до него дозвониться, то возникнут серьезные риски для суверенитета Беларуси, считает Илларионов.
Фото: https://openrussia.org/
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Беларусь, советник, вторжение
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