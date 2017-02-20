В Израиль прилетели ракеты из Египта

20.02.2017 12:10

С территории Египта на Синайскому полуострове по югу Израиля был нанесен ракетный удар

Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

По информации военных, с начала февраля это уже второй обстрел израильской территории с Синайского полуострова, где действуют банды боевиков-джихадистов.

«Сегодня утром ракеты, выпущенные из Синая, упали на открытой местности на юге Израиля. О пострадавших информации не поступало. Войска прочесывают местность», — сказал представитель армейской пресс-службы Питер Лернер.

Боевики, по данным Израиля, выпустили не менее двух ракет, которые упали в пустынных районах недалеко от сектора Газа.

Ранее израильская ПРО перехватила не менее трех ракет боевиков, которые были выпущены по курортному городу Эйлат. Ответственность за тот обстрел взяли на себя террористы из ИГИЛ.

Источник: politeka.net