- В Израиль прилетели ракеты из Египта12:10
- МИД Турции: Анкара не признает аннексию Крыма, несмотря на улучшение отношений с Москвой10:20
- Убийство Ким Чен Нама: Малайзия ждет объяснений посла КНДР09:30
- Телефонный аппарат Гитлера купили за $243 тысячи09:16
- В Польше хотят ввести квоты на сезонное трудоустройство иностранцев17:20
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»14:56
- Для новой администрации США Украина — в приоритете08:11
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет21:55
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"21:44
В Израиль прилетели ракеты из Египта
С территории Египта на Синайскому полуострове по югу Израиля был нанесен ракетный удар
Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
По информации военных, с начала февраля это уже второй обстрел израильской территории с Синайского полуострова, где действуют банды боевиков-джихадистов.
«Сегодня утром ракеты, выпущенные из Синая, упали на открытой местности на юге Израиля. О пострадавших информации не поступало. Войска прочесывают местность», — сказал представитель армейской пресс-службы Питер Лернер.
Боевики, по данным Израиля, выпустили не менее двух ракет, которые упали в пустынных районах недалеко от сектора Газа.
Ранее израильская ПРО перехватила не менее трех ракет боевиков, которые были выпущены по курортному городу Эйлат. Ответственность за тот обстрел взяли на себя террористы из ИГИЛ.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Египет, Израиль, ракеты
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
- Загострення в зоні АТО: ЗСУ зазнали втрат08:38
- Владельцев «паспорта» «ЛДНР» предлагают лишать гражданства Украины07:20
- Цена продовольственной корзины на неподконтрольном Донбассе на 25% выше, чем в Украине, – ООН22:00
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля20:20
- Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста 20:00
- В центре Киева стоят десятки автобусов с людьми в камуфляже12:50
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- «Шахтер» выбился в тройку топ-фаворитов Лиги Европы12:20
- В Израиль прилетели ракеты из Египта12:10
- Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину11:55
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- В Кабмине обрисовали судьбу украинской нацвалюты11:40
- Ляшко требует от Артеменко сдать депутатский мандат за "аренду Крыма"11:30
- Первые в мире гонки беспилотных авто закончились аварией11:15
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины