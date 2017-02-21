Британских учителей снабдят нательными видеокамерами

21.02.2017 07:45

Данная мера задумана как средство воздействия на недисциплинированных учеников

На сегодняшний день камеры видеорегистрации используются учителями двух государственных средних школ в Великобритании в качестве эксперимента, который продлится три месяца, сообщает mk-london.co.uk.

Сейчас большинство британских школ имеют некоторые проблемы, связанные с низким уровнем порядка на уроках. Учителям надоело, что это мешает обучению.

Камеры не будут включены на запись постоянно. Они будут включаться во время каких-либо нарушений дисциплины на уроке.

Как известно, полицейским Лондона выдали нательные видеокамеры в октябре прошлого года. Теперь и другие организации могут последовать их примеру.

Некоторые британцы подвергли критике введение данной схемы в школы, утверждая, что это слишком уж крайняя мера в ответ на негативные проявления проблемного возраста детей. Критики данного нововведения в школы говорят, что школы должны быть очень осторожны, так как, используя эту технологию, они рискуют превратить учителей в детективов.

Источник: comments.ua