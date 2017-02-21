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Британских учителей снабдят нательными видеокамерами
Данная мера задумана как средство воздействия на недисциплинированных учеников
На сегодняшний день камеры видеорегистрации используются учителями двух государственных средних школ в Великобритании в качестве эксперимента, который продлится три месяца, сообщает mk-london.co.uk.
Сейчас большинство британских школ имеют некоторые проблемы, связанные с низким уровнем порядка на уроках. Учителям надоело, что это мешает обучению.
Камеры не будут включены на запись постоянно. Они будут включаться во время каких-либо нарушений дисциплины на уроке.
Как известно, полицейским Лондона выдали нательные видеокамеры в октябре прошлого года. Теперь и другие организации могут последовать их примеру.
Некоторые британцы подвергли критике введение данной схемы в школы, утверждая, что это слишком уж крайняя мера в ответ на негативные проявления проблемного возраста детей. Критики данного нововведения в школы говорят, что школы должны быть очень осторожны, так как, используя эту технологию, они рискуют превратить учителей в детективов.
Источник: comments.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, учитель, видеокамера
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