NYT назвала пять вероятных объяснений любви Трампа к России

21.02.2017 20:50

Существуют пять возможных объяснений любви Трампа к России, которые при этом не являются взаимоисключающими

Такое мнение выразил колумнист американской газеты The New York Times Дэвид Леонхардт, передает Politeka.

Как говорится в статье, первое объяснение было предоставлено самим Трампом.

«Он говорит, что снижение напряженности с Россией будет выгодно для США, что является разумной позицией», — пишет автор.

Следующие три объяснения носят конспирологический характер, говорится в статье.

Второе объяснение — это сговор на почве бизнеса. По мнению автора, лучшим объяснением того, что Трамп не обнародовал свою налоговую декларацию, может быть предположение о том, что у него есть «бизнес-связи с Россией, которые он стремится скрыть».

«Третье объяснение — это политический сговор, который является предметом следствия. Если выяснится, что «хакерская атака правительства Путина в пользу Трампа» была скоординирована с членами его предвыборного штаба, «это и вправду будет худшим скандалом, чем Уотергейт», — считает журналист.

«Четвертое объяснение — самое шаткое, а именно речь идет об идее, содержащейся в досье, составленном частными следователями, о том, что у России есть компрометирующий Трампа материал, — продолжает Леонхардт. — Если не появится конкретных свидетельств, я вам советую проигнорировать эту теорию».

Как говорится в статье, последним возможным мотивом является идеологический союз, который является самым тревожным.

«Путин — не только лидер, «очень хорошо контролирующий ситуацию в своей стране», как с воодушевлением заметил Трамп; Путин также «торгует» национализмом «белых», вдохновленным христианской верой, который рисует ислам и «глобальные «элиты» как врагов», — отметил Леондхарт.