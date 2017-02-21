- NYT назвала пять вероятных объяснений любви Трампа к России20:50
- Джоан Роулинг призвали разместить беженцев в своих особняках18:32
- В США могут оправдать Фирташа – судья18:14
- Америке дорисовали «лишний» штат18:00
- Президент Алиев пояснил скандальное назначение своей жены17:00
- В РФ озвучили «неожиданную» версию смерти Чуркина16:45
- Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США16:10
- В Евросоюзе решили заморозить счета Януковича и Ко еще на один год15:55
- Президентские выборы в РФ заменят опросом15:02
- Малайзийские врачи не смогли найти причину смерти брата Ким Чен Ына12:25
NYT назвала пять вероятных объяснений любви Трампа к России
Существуют пять возможных объяснений любви Трампа к России, которые при этом не являются взаимоисключающими
Такое мнение выразил колумнист американской газеты The New York Times Дэвид Леонхардт, передает Politeka.
Как говорится в статье, первое объяснение было предоставлено самим Трампом.
«Он говорит, что снижение напряженности с Россией будет выгодно для США, что является разумной позицией», — пишет автор.
Следующие три объяснения носят конспирологический характер, говорится в статье.
Второе объяснение — это сговор на почве бизнеса. По мнению автора, лучшим объяснением того, что Трамп не обнародовал свою налоговую декларацию, может быть предположение о том, что у него есть «бизнес-связи с Россией, которые он стремится скрыть».
«Третье объяснение — это политический сговор, который является предметом следствия. Если выяснится, что «хакерская атака правительства Путина в пользу Трампа» была скоординирована с членами его предвыборного штаба, «это и вправду будет худшим скандалом, чем Уотергейт», — считает журналист.
«Четвертое объяснение — самое шаткое, а именно речь идет об идее, содержащейся в досье, составленном частными следователями, о том, что у России есть компрометирующий Трампа материал, — продолжает Леонхардт. — Если не появится конкретных свидетельств, я вам советую проигнорировать эту теорию».
Как говорится в статье, последним возможным мотивом является идеологический союз, который является самым тревожным.
«Путин — не только лидер, «очень хорошо контролирующий ситуацию в своей стране», как с воодушевлением заметил Трамп; Путин также «торгует» национализмом «белых», вдохновленным христианской верой, который рисует ислам и «глобальные «элиты» как врагов», — отметил Леондхарт.
Теги: Россия, США, Донбасс
- Евгений Петросян приравнял себя к Вуди Аллену
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- Ученые посоветовали США нацелить ядерные ракеты на российские заводы
- Дипломатические реверансы: визит Обамы в Украину может повлиять на ход войны с Россией
- В Индии стартовала международная аэровыставка
- США и Канада проведут над Россией наблюдательный полет
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!20:18
- Верховна Рада присоединила часть Горловки к Бахмутскому району20:10
- В «ЛДНР» ветеранам Великой Отечественной хотят выплатить по 10 тысяч рублей17:15
- КП «Вода Донбасса» запустило Донецкую фильтровальную станцию15:40
- В «гумконвое» из РФ заметили совсем не «мирную» машину14:15
- В Мариуполе подожгли катафалк. Пострадало еще 6 авто (ВИДЕО)13:41
- У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"13:25
- Разведка: в рядах боевиков растут небоевые потери13:00
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования11:40
- Боевики вывели из строя военных10:28
- NYT назвала пять вероятных объяснений любви Трампа к России20:50
- Кабмин будет компенсировать покупку жилья добровольцам и волонтерам АТО20:31
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!20:18
- Верховна Рада присоединила часть Горловки к Бахмутскому району20:10
- Відомо, коли ВР може заборонити торгівлю з Донбасом20:02
- Отвод войск на Донбассе: РФ выдвинула Киеву новое обвинение19:45
- Российский "Лукойл" окончательно ушел из Украины19:21
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- Біля українського парламенту тривають протести19:02
- Блокада Донбасса: соседи предложили помощь Украине18:48
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны