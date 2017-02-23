Россия устроила проводы Чуркину в Нью-Йорке

23.02.2017 07:05

Российское представительство при ООН провело церемонию прощания с его покойным руководителем Виталием Чуркиным

Мероприятие проходило в Нью-Йорке, передает «РИА Новости».

Церемония носила непубличный характер, однако, как утверждает российское издание, попрощаться с дипломатом пришли больше сотни человек. Среди них были сотрудники дипмиссии, коллеги Чуркина из других стран, генсек ООН и представители секретариата.

«Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом дипломата отправят в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля», — говорится в сообщении СМИ.

По его данным, на церемонии с короткой речью выступила вдова дипломата Ирина Чуркина и сын Максим, а также его заместители Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез, постпред США Никки Хейли.

Гутерриш напомнил, что ему приходилось работать с Чуркиным, еще когда он (генсек) был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. По его словам, он высоко ценил дипломатическое мастерство российского постпреда.

Источник: politeka.net