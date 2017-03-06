Белковский назвал сумму реального финансового состояния Путина

06.03.2017 11:02

Станислав Белковский, известный российский политолог, заявил о том, что российский глава Путин владеет кэшем в Роснефтегазе, сумма которого превышает тридцать миллиардов долларов, также он владеет кэшем и в Сургутнефтегазе, который достигает 23 миллиардов долларов, передает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы.

По словам Белковского, эти деньги не лично у Путина, а в компании Роснефтегаз. «Почему компания всегда покупает сама себя? Потому как ей нужно иметь запас кэша, живые деньги. А они неподконтрольны никому, кроме Путина. Медведевские 70 миллиардов рублей могут шокировать только нас с вами, но не президента, поскольку это сумма, которую он контролирует», подчеркивает политолог. По его словам, резиденции, которые показал Навальный, фактически Медведеву не принадлежат. С какой целью Сургутнефтегаз хранит двадцать миллиардов на счетах?», пишет Белковский.

Он отмечает, что из бюджета все деньги взять невозможно, поскольку об этом сразу узнают в Министерстве финансов, ведь как-то надо согласовывать поправки в бюджет. Из Роснефти их не берут, потому как надо отчитываться, а из Сургутнефтегаза и Роснефтегаза деньги брать можно – это открытые акционерные общества.