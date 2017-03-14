Назад к «советам»: Кремль создает список невыездных

14.03.2017 22:25

Ряду сотрудников Министерства внутренних дел России запретят покидать границы страны

Об этом идет речь в проекте закона, который одобрил кабмин РФ, пишет Politeka со ссылкой на РБК.

В частности, ограничения на свободное перемещение будет касаться полицейских, которые имеют доступ к государственной тайне.

Инициатором такого «новшества» выступил бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов.

В Кремле решили «усовершенствовать» законопроект и внести в него перечень конкретных должностей полицейских, в отношении которых будет введен запрет на выезд из России.

Кроме того предлагается создать список стран, которые для чиновников МВД РФ станут «запретными».

В то же время, как отмечает издание, каких-либо «концептуальных замечаний» относительно законодательного запрета на выезд полицейских у комиссии не нашлось.

Отмечается, что Носов — депутат шестого созыва от ЛДПР, который был исключен за увлечение «личным пиаром», внес этот законопроект в Госдуму еще в 2015 году.

По словам источников издания, в Госдуму отзыв правительства еще не поступил.