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Больше никто из Евросоюза не выйдет – Юнкер
На следующей неделе лидеры стран ЕС объявят план Европа наше общее будущее. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что после Brexitни одна страна не покинет Евросоюз. Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag.
"Пример Великобритании даст всем понять, что из Евросоюза выходить не стоит... Наоборот, оставшиеся страны будут влюбляться снова и поддерживать свои договора с ЕС", – сказал Юнкер.
По его словам, на следующей неделе в Риме 27 лидеров стран ЕС планируют объявить план "Европа наше общее будущее" и отметить 60 лет существования Евросоюза. В связи с этим Юнкер подчеркнул, что Великобритания должна привыкнуть к тому, что к ней относятся, как к не члену.
"Половинчатого членства или "сбора сливок" не получится. В Европе вы едите то, что на столе, или не сидите за столом", – пояснил он.
Юнкер также сказал, что в будущем новые страны присоединятся к ЕС, но это произойдет не во время его каденции до 2019 года, потому что пока ни один из кандидатов не соответствует условиям.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, Европейский союз, Великобритания, Европа
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