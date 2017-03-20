У Анджелины Джоли хотят забрать сына

20.03.2017 16:35

Родной отец усыновленного старшего сына Анджелины Джоли Мэдокса заявил, что по документам он до сих пор официально является отцом 15-летнего подростка. Об это сообщает Украинские Новости со ссылкой на британское издание The Sun.

Анджелина Джоли решила усыновить ребенка из Камбоджи после съемок в картине "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Мать Мэдокса, которого изначально звали Ратом Виболом, умерла при родах, после чего ребенок оказался в сиротском приюте. В марте 2002 года Мэдокс официально стал сыном Анжелины Джоли.

Однако выяснилось, что Мэдокс самом деле не совсем сирота – его биологический отец Маун Сарат, директор одной из благотворительных организаций, живой и хочет увидеть своего ребенка.

Он предоставил бумаги в качестве доказательства журналистам.

"По документам он все еще мой сын. Она так и не разобралась с этим. Я был бы счастлив, если бы она больше никогда не появлялась в Камбодже", — сказал Сарат.

По документам

По документам Мэдокс до сих пор является сыном Мауна Сарата. Фото: thesun.co.uk

По словам актрисы, прежде чем усыновить мальчика, она убедилась только в том, что у него нет матери.

"Я бы никогда не отобрала ребенка у мамы. Мне страшно даже представить, какие бы эмоции она могла бы испытать при этом", — заявила как-то бывшая жена Брэда Питта.

Как сообщали СМИ, Анжелина Джоли и Брэд Питт выставили на продажу огромную виллу с собственной винодельней, которую приобрели в 2012 году, на которой и поженились 23 августа 2014 года в узком семейном кругу.

Напомним, ранее Джоли заявила о разводе.

Источник: from-ua.com