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У Анджелины Джоли хотят забрать сына
Родной отец усыновленного старшего сына Анджелины Джоли Мэдокса заявил, что по документам он до сих пор официально является отцом 15-летнего подростка. Об это сообщает Украинские Новости со ссылкой на британское издание The Sun.
Анджелина Джоли решила усыновить ребенка из Камбоджи после съемок в картине "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Мать Мэдокса, которого изначально звали Ратом Виболом, умерла при родах, после чего ребенок оказался в сиротском приюте. В марте 2002 года Мэдокс официально стал сыном Анжелины Джоли.
Однако выяснилось, что Мэдокс самом деле не совсем сирота – его биологический отец Маун Сарат, директор одной из благотворительных организаций, живой и хочет увидеть своего ребенка.
Он предоставил бумаги в качестве доказательства журналистам.
"По документам он все еще мой сын. Она так и не разобралась с этим. Я был бы счастлив, если бы она больше никогда не появлялась в Камбодже", — сказал Сарат.
По документам
По документам Мэдокс до сих пор является сыном Мауна Сарата. Фото: thesun.co.uk
По словам актрисы, прежде чем усыновить мальчика, она убедилась только в том, что у него нет матери.
"Я бы никогда не отобрала ребенка у мамы. Мне страшно даже представить, какие бы эмоции она могла бы испытать при этом", — заявила как-то бывшая жена Брэда Питта.
Как сообщали СМИ, Анжелина Джоли и Брэд Питт выставили на продажу огромную виллу с собственной винодельней, которую приобрели в 2012 году, на которой и поженились 23 августа 2014 года в узком семейном кругу.
Напомним, ранее Джоли заявила о разводе.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Анджелина Джоли, сын
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