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В Конгрессе США не имеют доказательств сотрудничества штаба Трампа с Кремлем – СМИ

20.03.2017 09:12
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В Конгрессе США не имеют доказательств сотрудничества штаба Трампа с Кремлем – СМИ

ФБР сейчас расследует вероятное влияние России на ход выборов в США

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не имеет "доказательств заговора" избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

Об этом сегодня заявил глава комитета, республиканец Девин Нуньес, сообщает Deutsche Welle.

Показания будут давать глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми и руководитель Агентства национальной безопасности Майк Роджерс. ФБР сейчас расследует вероятное влияние России на ход выборов в США.

Глава комитета по разведке Нуньес также выразил возмущение по поводу того, что конфиденциальная информация спецслужб США снова и снова просачивается в медиа. По его мнению, определенные силы стремятся таким образом "навредить правительству Трампа".

В конце прошлого года американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва проводила кампанию с целью влияния на результаты президентских выборов в США, чтобы помешать демократическому процессу и испортить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп в январе признал, что кибератаки на серверы Демократической партии были осуществлены россиянами.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: США, Донбасс, Кремль, конгресс
 
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