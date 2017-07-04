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Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление

04.07.2017 09:51
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Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление

Уже в скором времени в Украине на базе "Грузинского национального батальона" будет сформировано интернациональное подразделение. Воевать оно будет против террористов на стороне Украины в зоне АТО. Такое громкое заявление сделал Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского национального легиона", в интервью ресурсу "Обозреватель".

Боец АТО заявил, что недавно их "легион" бросил клич среди американских военных, а те должны донести информацию до добровольцев из Канады и Австралии. "Легион" должен пополниться не юношами, а уже опытными бойцами, уверен Мамулашвили. Все добровольцы, которые прибудут в Украину, пройдут курс "молодого бойца", чтобы вспомнить все. Командир грузинского легиона уверен, что новость об иностранном легионе станет "неприятным" сюрпризом не только для самих террористов, но и для Кремля.



Теги: Украина, США, Донбасс, Грузия, Канада, Кремль, АТО, ВСУ, террористы
 
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