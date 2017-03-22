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В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских солдат
В Варшаве вандалы осквернили Центральное воинское кладбище-мавзолей воинов Красной армии. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные посольства РФ в Польше.
"По информации, поступившей от жителей Варшавы 21 марта, установлено, что на Центральном воинском кладбище-мавзолее воинов Красной армии на улице Жвирки и Вигуры совершен акт вандализма. На ступенях возле скульптурной группы и плитах, находящихся по периметру центрального обелиска, неизвестными лицами посредством трафарета нанесено более 15 аналогичных изображений в виде фашистской свастики черного цвета, отпечатков стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля", - цитируют посольство России в Польше.
Отмечается, что посол РФ в Польше направил ноту в адрес Министерства культуры и национального наследия и МИД страны с требованием убрать последствия вандализма.
Источник 112.
Теги: Донбасс, Варшава, кладбище, вандализм
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