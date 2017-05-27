Науковці NASA вперше отримали світлини зроблені у безпосередній близькості від Юпітера

27.05.2017 13:10

Науковці NASA опублікували свої перші спостереження за Юпітером, що вони їх отримали з космічного апарату «Юнона». Про це інформує ВВС.

Дослідники заявили кажуть, що від побаченого у них перехопило подих. Особливо їх вразили гігантські шторми на полюсах планети, яких вони раніше ніколи не бачили зблизька. «Тільки подумайте про групу ураганів, кожен з яких - розміром як Земля, і їх так багато, що вони торкаються один одного», - сказав Майк Янссен і додав, навіть у зашкарублих дослідників від цих зображень закручених хмар перехопило подих.

Як відомо, американський зонд «Юнона» вартістю майже $1 млрд запустили у 2011 році. Влітку 2016-го він вийшов на еліптичну орбіту навколо Юпітера. І відтоді - кожні 53 дні проходить досить близько від планети. Перші дані, отримані від нього, нині опублікували у двох матеріалах в журналі Science та спеціальному виданні Geophysical Research Letters.

Спеціалісти NASA заявили, що майже всі попередні теорії про Юпітер були поставлені під питання. «Ми вперше справді близько побачили Юпітер, і виявили, що багато наших уявлень були неправильними і, може, наївними», - повідомив один із провідних дослідників планети Скотт Болтон.

Гігантські циклони у високих широтах раніше не вдавалося розгледіти так детально, бо інші місії не дивилися на планету під таким кутом, як «Юнона», і звісно, не передавали настільки чітке зображення. Ці структури відрізняються від того, що можна побачити на полюсах Сатурна, і науковцям треба буде це пояснити. Також поки незрозуміло, як довго «живуть» ці урагани.

Нагадаємо, у вересні 2016 року космічний зонд «Юнона» вперше зміг сфотографувати небесне тіло в раніше не бачених ракурсах. Науковці тоді зафіксували інфрачервоні зображення Юпітера крупним планом. Тепер же зонд максимально наблизився до планети і зміг «заглянути» за хмари планети.